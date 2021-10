La CCI, le Medef et la CPME Ile-de-France s'engagent pour booster les entreprises

Ces deux conventions-cadres s'articulent autour d'axes principaux :

Formation des jeunes et des adultes

La CCIR souhaite revaloriser la filière de l'apprentissage auprès des employeurs au moyen des points A, déployés dans les huit chambres de commerce et d'industrie départementales et territoriales pour promouvoir l'offre en matière d'apprentissage auprès des entreprises et les accompagner dans leurs démarches. Dans cet esprit, elle ouvre son dispositif aux membres du Medef Île-de-France et de la CPME Paris - Île-de-France. Les fédérations professionnelles, pour leur part, s'engagent à faire la promotion de l'apprentissage auprès de leurs adhérents.

Didier Kling et Eric Berger signent la convention-cadre entre la CCI et le Medef. © F. Daburon CCI Paris Ile-de-France

Accompagnement des entreprises

La CCI Paris - Île-de-France proposera ses services aux membres du Medef Île-de-France et de la CPME Paris - Île-de-France (Les Digiteurs, Openspots, accompagnement à l'international, etc.), pour les accompagner dans les mutations liées au numérique et aux transformations de l'économie.

Les trois partenaires entendent soutenir, dynamiser et développer l'activité économique et l'emploi de la région Île-de-France en anticipant les changements dans l'entreprise et en répondant au plus près aux attentes de l'économie française. Le Medef Île-de-France et la CPME Île-de-France, chacun pour ce qui le concerne, s'engagent à faire connaître l'offre de service de la CCI Paris - Île-de-France auprès de leurs adhérents.

Collaboration sur des études conjointes

La signature de ces conventions amplifiera la coopération entre le Medef Île-de-France et la CPME Paris - Île-de-France d'un côté, et la CCI Paris - Île-de-France de l'autre, sur les sujets d'intérêt commun en termes d'études. Les deux partenaires de la CCIR relaieront les conclusions des études menées en commun auprès de leurs adhérents.

Déploiement territorial des engagements communs

Les trois partenaires conviennent enfin d'œuvrer ensemble pour démultiplier leurs actions communes sur le territoire. Celles-ci pourraient faire l'objet d'une convention départementale entre les CCI départementales et territoriales et les représentations départementales du Medef Île-de-France et de la CPME Paris - Île-de-France. Grâce à ces deux conventions, la CCI Paris - Île-de-France, établissement public de l'État, renforce ses relations avec les organisations représentatives des employeurs et œuvre en faveur d'une action collective au service des entreprises.