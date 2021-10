La CCI incite à la mobilité propre et décarbonnée

À l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, la CCI Seine-et-Marne, en lien avec ses partenaires GRDF et le Département de Val-de-Marne, offre aux entreprises un programme d'information et de perfectionnement, en présentiel et en distanciel.



Mercredi 15 septembre de 9h à 12h à Combs-la-Ville

- Masterclass "Et si votre entreprise passait à la mobilité propre au bio GNV ? : maîtrisez les aspects techniques, financiers, et les avantages de cette solution pour vos déplacements en Ile-de-France".

Inscription et passes sanitaires obligatoires : https://forms.gle/Bv8xfV1JfGSuusej7



Mardi 21 septembre de 9h à 10h30 à Saint-Thibault-des-Vignes

- Conférence "La mobilité décarbonée" organisée par Descartes Développement, avec visite de la station GNV de Saint-Thibault-des-Vignes.

Inscription obligatoire : https://forms.gle/eLPuXdGsgnffkwV99



Mercredi 22 septembre de 14h30 à 16h30

- Masterclass "Comment passer à la motorisation GNV ou électrique ?"

Inscription obligatoire : https://forms.gle/FTcXkrkMGw7gc1sy5