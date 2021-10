La CCI et Pôle emploi unissent leurs forces

Cette dernière est destinée à renforcer leur coopération en faveur de l'entrepreneuriat et de l'emploi et de développer l'efficacité de leurs actions en matière d'emploi pour les habitants et les entreprises du département.

Cette convention a été paraphée en présence de Patricia Boillaud, directrice de la Direccte des Hauts-de-Seine et de l'ensemble des membres du bureau de la CCI, Badenes Lopez, directrice de Pôle emploi Hauts-de-Seine, et Patrick Ponthier, président de la CCI Hauts-de-Seine.

La CCI Hauts-de-Seine conduit des actions importantes en matière d'insertion par l'économique et collabore avec Pôle emploi depuis plus de dix ans. Ainsi, 70 % des créateurs d'entreprise accueillis à la CCI sont des demandeurs d'emploi.

Cette convention renforce aussi la coopération entre la CCI et Pôle Emploi :

- pour des actions en direction des demandeurs d'emploi senior comme le Forum sur l'emploi des seniors organisé par Pôle emploi et le programme “Ardan” porté par la CCI ;

- pour faciliter l'accès des demandeurs d'emploi aux formations permettant de maitriser le métier d'entrepreneur : “Cinq jours pour entreprendre” et formation diplômante “école des managers” ;

- pour la préparation et l'organisation du Concours “Made in 92” qui associe de nombreux prix des jeunes start-up du

département à un cycle de Master class.