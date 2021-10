La CCI et les parlementaires de l'Hérault proposent une loi pour protéger les TPE et PME

Ils souhaitent attirer l’attention des pouvoirs législatif et exécutif sur cette question, essentielle pour la vitalité du tissu économique français. « En cette période difficile, il est absolument indispensable de faciliter la croissance de nos PME en attirant les capitaux des grands groupes, mais sans freiner les dynamiques locales au profit des stratégies internationales, notamment de délocalisation » ont-ils déclaré.



Ce projet de loi intervient à un moment où « pour stimuler le développement des PME et leur permettre ainsi de se muer plus facilement en ETI, le gouvernement français vient de créer une Banque Publique d’Investissement (BPI). Bien que positif, ce dispositif n’est pas suffisant et ne permettra pas de mettre nos PME à l’abri des décisions de restructuration prises par les groupes qui les absorberaient. »



C’est à un député de Montpellier, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, que la France doit son Code Civil. Il est bien possible que, plus de deux siècles plus tard, ce soit encore à des parlementaires héraultais que nous devions une modification importante de ce Code Civil...