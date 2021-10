La CCI Paris - Île-de-France et le CRMA s'engagent en faveur des entreprises

La CCI Paris - Île-de-France et la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat (CRMA) d'Île-de-France viennent de signer une convention afin d'améliorer et de développer leur offre aux entreprises, aux jeunes et aux partenaires territoriaux.

D. Delaporte CCI Paris - Île-de-France - Laurent Munerot et Didier Kling signent la convention