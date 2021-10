La CCI et la Banque de France souhaitent améliorer la santé financière des entreprises

Au programme de cette journée, des éclairages sur les principaux indicateurs économiques, les tendances pour l’avenir en matière d’investissement, d’emploi et de développement du chiffre d’affaires.



Comment se préparer au nouveau système de paiement scriptural ? En février 2014, les virements et prélèvements devront s’effectuer dans les mêmes conditions en Europe, le SEPA (espace unique de paiement en euros) s’appliquera aux 27 pays de l’union Européenne. Entreprises et commerçants doivent désormais adapter leur système de paiement car tout retard les obligerait à réaliser les modifications dans l’urgence et avec un surcoût. Autant de sujets importants qui seront abordés lors de cet événement.



Gérard Lissorgues président de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-Saint-Denis introduira la séance, avant de céder la parole à Laurent Sahuquet, directeur Départemental de la Banque de France de Seine-Saint-Denis.



Pour vous inscrire, il vous suffit d'envoyer un email à marketing.communication93@cci-paris-idf.fr