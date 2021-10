La CCI de Paris Île-de-France alerte sur un « grand dérapage » du calendrier

Pour la CCI de Paris Île-de-France, ce contretemps constitue une perspective inquiétante pour le développement économique, l'emploi et l'environnement. Selon elle, la ligne 17 répond pourtant pleinement « aux urgences sociales et environnementales, car elle permettra le report modal et connectera les bassins de vie aux bassins d'emplois ». Une fois en service, ce ne sont pas moins de 250 000 voyageurs par jour qui pourront l'emprunter, sachant que le réseau routier est déjà saturé. Aujourd'hui, 167 000 voitures circulent quotidiennement sur l'autoroute A1, un constat alarmant, d'après la CCI, qui encourage à emprunter d'autres modes de déplacements.

Si le Nord francilien, ses équipements et ses zones d'activité économique ne sont pas connectés aux autres pôles et infrastructures économiques, culturelles ou sportives, « il y aura un impact national sur le rebond attendu de la croissance et le retour d'acteurs économiques en France ». Pour la CCI de Paris Île-de-France, « le tronçon Nord devient donc une priorité dont l'enjeu va au-delà du seul territoire régional ».

Selon elle, il améliorera, en effet, la desserte de sites à haut potentiel en termes d'attractivité et d'emploi et facilitera également l'accessibilité du Parc des Expositions de Villepinte en assurant 160 000 voyages les jours de salon, sans compter la desserte de l'aéroport du Bourget, du Musée de l'air et de l'espace et du Parc des Expositions du Bourget : « Ce tronçon conditionne bel et bien tout le développement du Nord francilien ».

Un maillon essentiel

Les futures correspondances avec les lignes 14, 15 et 16 à Saint-Denis Pleyel permettront des échanges et des déplacements sur tout le territoire. « Renoncer à ce tronçon, c'est renoncer à une liaison fiable et structurante entre le Nord-francilien et l'ensemble des pôles de la région » insiste Didier Kling, président de la CCI Paris Ile-de-France. La connexion avec la ligne 15 facilitera l'accès depuis La Défense, tandis que la connexion avec la ligne 14 permettra de relier les deux grands aéroports franciliens de Roissy et d'Orly.

Par ailleurs, il est la condition indispensable au développement des zones d'activités économiques aux portes de Paris. Les retombées économiques sont estimées à plus de 80 000 emplois nouveaux alors que le taux de chômage du Grand Roissy dépasse les 30 %.

Après un an de suspension des travaux, la CCI Paris Ile-de-France accompagnée des CCI du Val d'Oise, de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, insistent sur la nécessité de reprendre les chantiers de réalisation du tronçon Nord. « Dans ce territoire carencé, où les horizons sociaux et économiques dépendent directement des conditions de déplacements, la ligne 17 représente la pièce manquante du puzzle régional des transports » précise Didier Kling. Pour lui, « Le calendrier ne peut subir un nouveau retard. Il y a urgence ! » n