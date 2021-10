La Cavec renforce les mesures exceptionnelles prises pour aider les experts-comptables et les CAC

Le Conseil d'administration de la Cavec récemment tenu a décidé de renforcer les premières mesures prises avant les annonces du Gouvernement. Les modalités de paiement des cotisations 2020 des professionnels exerçant en libéral sont ainsi modifiées et décalées, les prélèvements sont suspendus et les modalités de paiement des cotisations 2020 des employeurs décalées.

Mesures prises en faveur des affiliés exerçant en libéral

La Cavec adapte les modalités de paiement des cotisations 2020 selon que les affiliés en libéral sont, ou non, concernés par le prélèvement mensuel automatique.

Ainsi, elle supprime, pour les affiliés exerçant en libéral non soumis au prélèvement mensuel automatique, le versement de l'acompte prévu pour le mois d'avril 2020. Une fois les revenus 2019 des professionnels connus, les cotisations 2020 seront appelées en une fois et payables au 30 septembre 2020. Par ailleurs, les affiliés qui le souhaitent pourront régler tout ou partie du montant de l'acompte au mois de mai 2020.

S'agissant de ceux oumis au prélèvement mensuel automatique, la Caisse suspend les prélèvements des mois d'avril et mai 2020 pour les reprendre en juin 2020. Dès les revenus 2019 connus, l'appel de cotisations sera émis et les mensualités seront ajustées en fonction des revenus 2019, à partir de juillet 2020.

Modalités de paiement des cotisations par les employeurs

La Cavec décale les modalités de paiement des cotisations 2020 des employeurs et reporte l'envoi des bordereaux de cotisations des experts-comptables salariés des 1er et 2e trimestres 2020, prévus en avril et juillet 2020. Les employeurs règleront donc ces dernières pour le 30 septembre 2020.

Mesures en faveur des affiliés touchés par le Covid-19

La Cavec a décidé de mettre en place des aides sociales exceptionnelles pour les affiliés touchés par le virus.

De ce fait, les affiliés atteints du Covid-19 et exerçant en libéral bénéficieront du versement d'un secours, à hauteur de 90 euros par jour, pendant 40 jours maximum. Les affiliés salariés recevront, eux, le versement d'un complément aux indemnités versées par l'assurance maladie et les organismes de prévoyance, permettant d'atteindre cette même somme journalière, durant la même période.

Par ailleurs, une aide correspondant aux frais de garde engagés pour l'affection sera versée aux affiliés ayant dû, pendant la période de maladie, faire garder leurs enfants de moins de 16 ans.

Une aide sera attribuée, sur dossier, aux nouveaux affiliés, inscrits entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2020, dont l'exercice professionnel a été fortement perturbé par la période de pandémie et qui se trouvent en difficulté.