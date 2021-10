Avec un tarif de 40 € (ou 60 € à deux et 20 € pour les moins de 26 ans) la Carte Paris musées permet, pendant un an, accès illimité et coupe file à une trentaine d’expositions. Cette carte offre également de nombreux avantages comme des tarifs préférentiels dans les librairies boutiques du réseau des musées et dans les cafés-restaurants ainsi qu’une relation privilégiée avec les musées et leur programmation, chaque abonné étant informé en priorité tout au long de la saison de l’actualité des établissements.

La saison 2014-2015 est notamment marquée par la première grande rétrospective française consacrée à Sonia Delaunay, au musée d’Art moderne, par la Carte blanche à Christian Lacroix au musée Cognacq-Jay, par l’hommage exceptionnel à la maison Baccarat au Petit Palais, par le projet Théâtre et photographie, Regards croisés Hugo, Nadar, Vilar, Varda, Vitez, Honoré à la maison de Victor Hugo, par l’hommage rendu à Charles Nodier, figure majeure du romantisme au musée de la Vie romantique ou par l’exposition offrant un nouveau regard sur la mode des années 50, période charnière qui mêle haute couture et prémices du prêt-à-porter au Palais Galliera.