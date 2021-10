Dès cette année, les expositions accessibles avec la carte Paris Musées :



- La rétrospective du couturier Azzedine Alaïa au Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris (septembre 2013 - janvier 2014) ou encore au musée Carnavalet qui présente Le roman d’une garde-robe, le chic d’une parisienne de la Belle époque aux années 30 (octobre 2013 - mars 2014).



- La peinture flamande brille sur les cimaises du Petit Palais, musée des Beaux-arts, avec l’exposition Jordaens 1593-1678, la Gloire d’Anvers, première grande rétrospective française consacrée à cet artiste, ou au musée de la Vie romantique qui présente Esquisses peintes de l’époque romantique (Delacroix, Cogniet, Scheffer…).



L’art contemporain crée toujours l’événement au musée d’Art moderne avec une rétrospective Serge Poliakoff, Le rêve des formes (octobre 2013 - février 2014) et la première exposition parisienne de Zeng Fanzhi, un des artistes contemporains chinois les plus en vue (octobre 2013 - février 2014).



- Le surréalisme s’invite à la Maison de Victor Hugo avec l’exposition La cime du rêve, les surréalistes et Victor Hugo.

- etc.