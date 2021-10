La Caravane des entrepreneurs, à Paris et à Puteaux

La Caravane des Entrepreneurs va à la rencontre des porteurs de projets et entrepreneurs. Elle constitue un pôle d’expertise et de conseil avec des spécialistes locaux de l’entrepreneuriat et de l’entreprise. Elle se caractérise par : sa spécialisation : création, reprise, franchise, développement, transmission d’entreprises ; la pluridisciplinarité de ses experts qui exercent habituellement dans la ville d’accueil ; sa gratuité pour les visiteurs et l’accompagnement individualisé des porteurs de projets.



Depuis 10 ans, ses objectifs depuis 10 ans sont de former et conseiller les créateurs et repreneurs pour qu’ils soient capables d’entreprendre ; d’accompagner les dirigeants d’entreprises dans leurs démarches de développement ou de transmission et de mettre en contact les experts et conseils de chaque ville étape avec les porteurs de projets afin que les projets soient suivis dans le temps.