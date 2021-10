De nombreux événements ont été organisés sur les marchés des arrondissements parisiens autour de la thématique du développement durable.

Pour la Mairie, « lieux de rencontre et de découvertes, les marchés de Paris s'intègrent dans une démarche durable et conviviale ».

Paris compte actuellement quelque 80 marchés alimentaires, couverts et découverts, et 5 000 commerçants qui accueillent les Parisiennes et les Parisiens.