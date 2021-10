La capitale se met au vert

Le 21 mars, journée internationale des forêts, la Mairie organise la fête de l'arbre dans les parcs, les bois et sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Paris met à l'honneur ce patrimoine végétal inestimable et le travail de ceux qui l'entretiennent et le développent au fil des jours. Cette année, l'événement est organisé avec l'Office national des forêts. Au programme, des visites guidées, des animations pédagogiques, des expositions…

À cette occasion, dans le cadre du projet municipal « 20 000 arbres », la Ville plantera le 10 000e arbre de la mandature, dans le 10e arrondissement, sur la placette à l'angle du quai de Valmy et de la rue Jean Poulmarch.

Par ailleurs, Pénélope Komitès, adjointe à la maire, a lancé la 3e édition de l'opération “Des graines à tous les étages”. À cette occasion, 50 000 sachets de graines seront distribués aux Parisiennes et aux Parisiens désireux de mettre un peu de nature dans leur environnement. Coquelicot, lin blanc, carottes nantaises, radis, persil frisé, souci officinal, cosmos et aneth officinal sont proposés lors de ces distributions, organisées dans les mairies d'arrondissement.