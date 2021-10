La Canopée de verre prend forme

Cette couverture de verre fait une surface globale de 2,5 ha de ventelles de 1,2 m de longueur sur 80 cm de large. Quatre pans indépendants les uns des autres sont disposés autour d’un vaste patio qui deviendra le nouveau cœur palpitant des Halles.

Les milliers de panneaux de verre, de couleur jaune pâle, sont superposés comme les tuiles d'un toit, afin de rendre étanche l'ensemble de l'ouvrage.

À la fin des travaux, Parisiens et visiteurs de passage pourront arpenter le forum des Halles, réinventé sous cette structure singulièretoute en courbes.

En-dessous des Halles... une ville !

Les ailes nord et sud de la Canopée réuniront, sur trois niveaux, des équipements culturels plus spacieux et plus diversifiés.

Le conservatoire et la bibliothèque verront leurs surfaces doublées et offriront de meilleures conditions de travail. S’y ajouteront deux nouveaux équipements publics, l’un dédié au hip-hopet l’autre aux pratiques artistiques amateurs (théâtre, chant, musique et danse).

Ces équipements seront couplés à des commerces et services centrés sur la culture, les loisirs urbains et le bien-être.