La Caisse des dépôts prête à financer la relocalisation d'entreprises

"Il faut qu'on réfléchisse à notre organisation industrielle et publique en termes d'indépendance nationale et de gestion des grands risques", a affirmé Éric Lombard, lors de la présentation vidéo des résultats annuels de la Caisse des dépôts (CDC). Compte tenu des "inconvénients importants" présentés par "la répartition des chaînes de valeur sur l'ensemble du globe", "nous allons certainement devoir (...) réimplanter en France des filières de fabrication de divers produits, de médicaments, de produits médicaux, de respirateurs et d'autres choses", a estimé le directeur général de la CDC jugeant "nécessaire" la relocalisation de "la filière industrielle santé".

Le soutien de la Caisse des dépôts "aux collectivités locales qui accompagnent le développement industriel va nous permettre de contribuer à ces relocalisations". Sa filiale, la banque publique d'investissement Bpifrance, va également "jouer, aux côtés du secteur bancaire français, un rôle important pour financer tous ces développements", a-t-il ajouté. "L'ensemble de la place" financière, acteurs publics comme privés, est en train de s'organiser pour l'après-crise, a assuré M. Lombard. "Nous réfléchissons avec l'ensemble des investisseurs institutionnels pour mobiliser des fonds propres pour veiller à remuscler notre économie", a-t-il poursuivi.

Si la phase actuelle de mise à disposition de liquidités aux entreprises a pour but de permettre de traverser la crise, "ce cash ne compense pas la baisse de résultat qui va frapper ces entreprises", a prévenu le dirigeant de la CDC, en jugeant nécessaire par la suite "de réinjecter du capital, des fonds propres pour soutenir" l'ensemble de l'économie. "La Caisse des dépôts sera très présente et très engagée parce que c'est tout à fait essentiel que l'on cicatrise le plus vite possible", a-t-il garanti.

L'institution est devenue début mars l'actionnaire principal du groupe public La Poste afin de chapeauter un grand pôle public financier comprenant La Banque Postale, CNP Assurances, l'un des premiers assureurs de personnes en France, et la Sfil (ex-Dexia), banque publique de développement. Ce regroupement augmente ainsi la force de frappe de la Caisse des dépôts en lui permettant de coordonner les différents modes de financement et d'investissement publics à destination des entreprises et des collectivités.