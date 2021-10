La Brasserie de l'Isle Saint-Louis et ses fragrances de tradition

Sous la houlette d'un nouveau chef, la carte est construite autour de spécialités régionales, avec une mention spéciale pour l'Alsace et des plats du jour qui s'harmonisent aux couleurs des saisons. Les entrées sont traditionnelles : poireaux frais vinaigrette, salade frisée aux lardons, filet de hareng pommes à l'huile, cervelas en salade, tarte à l'oignon... Les plats, généreux, ont, eux aussi l'esprit brasserie. Au nombre des suggestions actuelles, le haddock est proposé accompagné de choucroute –l'une des dernières fermentées “maison”– ou à l'anglaise, accompagné d'épinards frais cuits à l'instant et de pommes de terre. De son côté, le foie de veau, lui aussi “à l'anglaise”, est agrémenté d'une tranche de poitrine poêlés et de charlottes ou d'amandines.

Certains soirs, le choix peut se porter sur une entrecôte bordelaise – os à moelle des plus roboratives. En fonction des disponibilités, la Brasserie de l'Isle Saint-Louis propose de garnir son cassoulet avec de l'oie ou du boudin noir. L'oie peut aussi être accompagnée de chou rouge. Sole meunière, coq au Riesling, et jarret de porc aux lentilles complètent cette sélection bien charpentée à laquelle viennent s'adjoindre de jolis desserts, mousse au chocolat, tarte Tatin, crème caramel, Mont-Blanc...



55 quai de Bourbon – 4e ardt

Ouvert de 12h à 22h30

Sans réservation. Fermé le mercredi

Tél. : 01 43 54 02 59