La BPI lance ses mesures en faveur de l'innovation des PME

Ces mesures doivent permettre aux PME innovantes de se financer plus facilement via l'emprunt, et d'obtenir des avances de trésorerie sur le crédit d'impôt recherche, un avantage fiscal qui soutient leur développement.



"Le prêt pour l'innovation aidera les entreprises à franchir la vallée de la mort en permettant de financer le passage d'un projet de recherche et de développement à une production industrielle régulière", ont indiqué le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg et la ministre déléguée chargée aux PME et à l'innovation Fleur Pellerin.



Les PME peuvent désormais emprunter entre 30 000 et 1,5 million d'euros auprès de la BPI afin de financer leur innovation. Le prêt s'effectue sur sept ans et est remboursable à partir de la troisième année.



Autre dispositif géré par la BPI, le crédit d'impôt recherche peut maintenant être préfinancé par l'institution. Concrètement, les PME peuvent désormais bénéficier de cet avantage immédiatement, sans attendre l'année suivante.



"La BPI garantira les banques qui préfinanceront ce crédit d'impôt, et pourra elle-même octroyer ce préfinancement au-delà d'un certain taux. C'est une avance de trésorerie importante qui profitera aux PME innovantes" se sont félicités les deux ministres.



Créé en 1983 et relancé en 2008, le crédit impôt recherche permet aux entreprises de déduire de l'impôt sur les sociétés une partie de leurs investissements dans la recherche et le développement. Le crédit est de 30% sur ces dépenses jusqu'à 100 millions d'euros et de 5% au-delà de ce montant.



Lancée au début de l'année, la BPI regroupe les moyens de la Banque publique Oseo, du Fonds stratégique d'investissement (FSI) et de CDC Entreprises, filiale de la Caisse des dépôts.