Indépendamment de la nécessaire évolution de leurs cabinets historiques qui couvrent le Sud (Antony) et l'Est (Bry-sur-Marne) de Paris, ils ont décidé de créer ensemble un nouveau cabinet Expert++ à Paris 5e au 20 rue Monge. Six experts comptables Cédrick Bastien, Sandrine Billy, Cédric Chhan, Christine Lanty, Philippe Szafir et Jean-Philippe Tholas dirigent ce cabinet et apportent chacun leur pierre dans leurs domaines de compétence respectifs efficacement secondés par le responsable du bureau Raphaël Nowominski.

Le cabinet exerce sous le nom commercial de la Boutique de l'entreprise. Car, c'est bien dans une véritable boutique qu'est situé ce cabinet d'experts-comptables, avec une vitrine sur rue de 8 m de long, bien visible face à la Mutualité.

Dans la Boutique de l'entreprise, le cabinet Expert++ propose un expert-comptable digital au service de l'humain :

- Utiliser le digital pour gagner du temps, fluidifier les flux d'information, compresser les honoraires dédiés à l'acquisition et au traitement des données comptables.

- Faire une large place au contact humain pour se consacrer à la mission d'accompagnement de ses clients.

- Délivrer des missions de conseil en collaboration avec des spécialistes partenaires.

La cible est les petites entreprises voir les TPE, c'est-à-dire en fait les entreprises qui ne possèdent pas d'administratif financier ou comptable en interne.

La Boutique de l'entreprise, un expert-comptable digital

Le but est d'offrir au client plus d'autonomie, de facilité et de lui permettre une gestion rapide et simple de son activité. Cette démarche commence dès la lettre de mission. Elle est adressée par mail au client, l'expert-comptable et le client peuvent la signer électroniquement sur une plateforme dédiée.

Le budget de base est facturé par acomptes mensuels et le montant est prélevé directement au client. En cas de prestation complémentaire, le bon de mission correspondant est émis et accepté selon le même mode opératoire que la lettre de mission initiale et le paiement peut être effectué directement par carte bancaire.

Il n'y a aucune gestion de documents papiers au cabinet, l'ensemble étant détenu sous forme numérique, soit produit directement sous cette forme sans impression (lettre de mission, factures, courriers clients, etc.) soit scanné.

Concernant la “saisie” et le suivi de la comptabilité, le cabinet utilise des solutions d'automatisation de la saisie comptable. Le client a deux outils mis à sa disposition par le cabinet dans le cadre de sa mission.

Tout d'abord le logiciel “Receipt Bank” pour l'acquisition des factures d'achats et de frais. Les factures fournisseurs sont aux choix du client, scannées et déposées sur le site web, simplement photographiées à l'aide de son smartphone, ou récupérées directement par le logiciel via des connecteurs sur les plateformes des fournisseurs partenaires et traitées comme une facture numérisée. Le logiciel analyse la facture et prépare directement l'écriture comptable, déversée automatiquement dans le logiciel “Quick books”. Ce logiciel de gestion permet l'émission par le client de ses factures de vente, l'acquisition automatique des mouvements bancaires, le rapprochement entre les factures et les paiements et assure au client un pilotage quotidien de son activité.

Avec ces outils, le client gère son activité et prépare l'ensemble des tâches traditionnellement dévolues au cabinet sous le terme de “saisie comptable”.

Si le client utilise d'autres logiciels, ils pourront, dans la plupart des cas, être interconnectés avec ces outils. Par exemple, Quick books est parfaitement interconnecté avec un certain nombre d'applications telles que stripe, paypal. L'ensemble des écritures sera ensuite déversé dans l'outil de production comptable et de révision du cabinet. Les travaux de révision et de supervision seront, là encore, dématérialisés, c'est-à-dire effectués directement dans le logiciel, aucun dossier de travail “papier” n'étant produit.

Nombre de cabinets utilisent bien entendu ces solutions et cette démarche. L'originalité de la Boutique de l'entreprise est d'avoir industrialisé et systématisé le process.

Ceux de nos clients qui ne veulent pas, ou ne peuvent pas par leur taille ou leur mode fonctionnement entrer dans ce processus, sont traités de manière plus “traditionnelle” adaptée à leurs besoins dans les cabinets historiques d'Antony et Bry-sur-Marne​

L'accompagnement

Selon Philippe Barre « le métier qui permettra aux experts-comptables non seulement de maintenir leur chiffre d'affaires mais aussi de conserver les collaborateurs, c'est l'accompagnement. » Il cite comme exemple « prendre rendez-vous avec son client pour parler pendant une heure de son entreprise, voir ce qui a fonctionné depuis l'entrevue précédente et établir un plan d'action pour les semaines à venir. » La Boutique de l'entreprise s'inscrit totalement dans cette démarche. En effet, nos collaborateurs sont connectés à la plateforme Quickbooks. Ils peuvent superviser en temps réel l'avancement, et apporter les corrections adaptées aux informations comptables.

Nos clients disposent, en temps réel, d'informations fiables sur la gestion de leur entreprise.

Avec notre prestation, nous proposons également un rendez-vous de “débriefing”, dont la fréquence est au choix de notre client, rendez-vous à la boutique pour un vrai moment de convivialité, mais aussi par téléphone ou en visio-conférence.

Le conseil

Dans le déroulement de sa mission, et notamment lors de ces débriefings, le cabinet peut identifier des points spécifiques nécessitant de véritables missions de conseil. Même si un premier niveau d'identification de la problématique, de définition des besoins et de réflexion sur les pistes possibles peut parfaitement être effectuée par l'expert-comptable lui-même, le caractère plus pointu de certaines problématiques va nécessiter l'intervention d'experts dans le domaine concerné. L'expert-comptable va agir là comme un médecin généraliste s'appuyant sur des spécialistes. Pour ce faire, le cabinet s'appuie sur un réseau de partenaires. Il ne va pas simplement adresser le client à ces spécialistes, mais l'accompagner et jouer l'interface entre les deux permettant ainsi de gagner en efficacité. Les rendez-vous avec ces spécialistes se déroulent d'ailleurs en général au sein de la boutique, le spécialiste venant au client.

À titre d'exemple, ces interventions peuvent concerner des problématiques juridiques, fiscales ou de gestion de patrimoine mais aussi des domaines plus éloignés de nos sphères traditionnelles.

Et demain….

L'évolution des textes législatifs va permettre dans un très proche avenir à l'expert-comptable de développer des missions de “full service” ou “service global”.

La Boutique de l'entreprise étendra son offre de service notamment à l'émission des factures pour ses clients, le suivi des encaissements et les relances, la préparation des paiements fournisseurs… et d'autres choses encore. Nous sommes prêts à nous adapter à nouveau.