Ce cabinet accompagne les créateurs d'entreprise, les professions libérales, les commerçants et les artisans dans la gestion et le pilotage de leur entreprise, grâce à une solution comptable numérique simple qui inclu des outils de gestion intuitifs pour connaître la situation de son entreprise en temps réel, 7 jours/7, 24 heures/24. L'utilisation est très simple. Aucune connaissance comptable n'est nécessaire.

Cette dématérialisation permet de proposer des tarifs très compétitifs par rapport à un cabinet comptable classique, à partir de 85 euros HT/mois. D'autres services sont disponibles via un réseau de partenaires pour une série de prestations dans les domaines de l'assurance, du juridique, des mutuelles, du marketing, de la communication…

En fait, la Boutique de l'entreprise est un point d'entrée unique qui permet de trouver toutes les solutions pour la gestion et le développement d'une entreprise.

Ses animateurs sont très attachés à la proximité et à l'accompagnement de leurs clients, actuels et futurs.

La Boutique de l'entreprise est un lieu convivial et d'échanges où est organisé un événement un jeudi par mois, sur des thèmes liés à l'actualité comme, par exemple, le prélèvement à la source, l'IR…

La Boutique de l'entreprise et QuickBooks​

LA SOLUTION COMPTABLE NUMERIQUE AU SERVICE DE L'HUMAIN

L'équipe de la Boutique de l'entreprise a vu en QuickBooks l'opportunité de réconcilier le numérique et l'humain, les deux facettes de la vie de l'entrepreneur. Pour elle, proposer la solution QuickBooks aux entrepreneurs simplifie leurs démarches comptables pour privilégier le pilotage de leur entreprise.

Cette approche est en phase avec l'évolution du statut du cabinet comptable. Comme le précise l'équipe, « en simplifiant les travaux de saisie, nous souhaitons pouvoir devenir l'interlocuteur privilégié de l'entrepreneur, celui qui voit plus loin qu'entre les lignes d'un journal. Au-delà de cette simplification de la tenue comptable, nous voyons QuickBooks comme l'outil qui permet d'avoir une approche en “temps réel” de la situation de notre client. Cela lui permet de mieux gérer sa société et rend possible pour le cabinet de délivrer un conseil avec l'acuité maximale ».

Cette simplification est possible grâce aux nouveaux outils proposés aux clients au sein de la boutique. QuickBooks, notamment, permet de fluidifier les échanges avec les clients en proposant une solution 100 % dématérialisée.

Ces prestations sont même délocalisables : « Nous pouvons faire profiter nos clients de notre expertise, où qu'ils se trouvent, à Paris, Bordeaux, Vichy ou Albi... »

60 ans d'expérience

La Boutique de l'entreprise s'appuie, par ailleurs, sur les 60 ans d'expérience de deux cabinets “traditionnels”, le cabinet Lanty, de Bry-sur-Marne, et le cabinet Avexxens d'Antony. Ces deux cabinets réunissent six experts-comptables, tous impliqués et associés dans la Boutique de l'entreprise, et près de 50 collaborateurs qualifiés.