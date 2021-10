La Boite à outils de l'Organisation : la méthode indispensable pour atteindre vos objectifs !

L'organisation peut alors se caractériser par un organigramme, des définitions de fonctions et des règles de fonctionnement. La Boîte à outils de l'Organisation apporte tous les outils qui aideront les managers et chefs de projet à améliorer la performance de leur activité et à atteindre leurs objectifs.

Les outils présentés dans ce livre suivent la logique du global vers le local Comment préparer et conduire un projet d’organisation ? Quels outils utiliser ? Comment est relié le projet à la stratégie de l’entreprise ? Cet ouvrage vous permettra d’acquérir les méthodes indispensables pour atteindre vos objectifs.