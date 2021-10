La biotech française Cellprothera vient de lever 6,8 millions

Avec la somme récoltée, la phase 2 des essais cliniques actuellement en cours dans 7 centres en France et 4 centres en Angleterre va pouvoir se conclure et permettre de préparer le développement de sa phase 3. A Singapour, c'est un essai de faisabilité qui va pouvoir se réaliser dans le but d'anticiper une mise sur le marché en Asie.

En parallèle, et afin d'avoir une technologie robuste et accessible, Cellprothera poursuit le développement de sa plateforme de production dans le but d'obtenir le Marquage CE.

Le montant de 6,8 millions d'euros a été levé auprès d'investisseurs privés et publics réparti de la manière suivante : 3,3 millions d'euros auprès d'investisseurs privés, un prêt garanti par l'état de 2,6 millions réparti entre Bpifrance et BNP Paribas, ainsi qu'un prêt innovation R&D de Bpifrance de 0,9 millions d'euros.

Cellprothera est une entreprise française basée à Mulhouse fondée en 2008 par le professeur Philippe Hénon. Elle développe un concept thérapeutique unique au monde de réparation tissulaire du myocarde après un infarctus sévère qui repose sur la régénération du muscle cardiaque à partir de cellules souches sanguines autologues.

Pour cela, Cellprothera développe un automate capable de multiplier les cellules souches récupérées dans le sang afin de les greffer une dizaine de jour plus tard dans les tissus endommagés.