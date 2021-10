La bible de l'efficacité professionnelle vise à améliorer la performance au travail en donnant des apports concrets directement applicables au quotidien. Cet ouvrage est constitué de quatre-vingt-dix fiches pratiques qui répondent à des questions utiles à tous.

Il contient des centaines de méthodes, outils, pratiques, astuces et exemples. L’auteur est un expert reconnu des méthodes d'efficacité personnelles et collectives au travail. Il propose à travers cette Bible des outils et astuces qui ont fait leurs preuves et amélioreront concrètement vos résultats.