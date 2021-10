La Berryer des candidats au bâtonnat

Les aspirants à l’épreuve de l’humour

Du droit à l’humour, il n’y qu’un pas, mais certains ont raté la marche. Le temps d’une soirée, les candidats de cette « Berryer légendaire » n’étaient pas de jeunes prétendants aux places des contre-critiques de la Conférence du stage, mais les neuf candidats pour une seule place : celle de bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris. Après avoir dressé, non sans humour, les portraits approximatifs des candidats, les secrétaires de la Conférence ont fait le show avec des contre-critiques acerbes et mémorables.

Les candidats, eux, avaient reçu quelques jours plus tôt la question sur laquelle ils devaient se pencher, soi-disant tirée au sort. On en doute fortement à voir les liens entre les sujets et les candidats !