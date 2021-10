La BEI débloque 200 millions d'euros pour des lycées

Ces opérations entrent dans le cadre du financement d'un Plan pluriannuel d'investissement (PPI) de la région Ile-de-France, décidé par sa présidente, Valérie Pécresse, en 2016.

Elles s'accompagnent « des exigences les plus élevées en terme d'amélioration de l'efficacité énergétique des lycées franciliens tout en permettant d'améliorer les conditions de formation dans certaines zones défavorisées, qui constitue l'un des objectifs majeurs de la stratégie Europe 2020 dans laquelle s'inscrit la Banque de l'Union européenne ».

« Le partenariat entre la BEI et la région Ile-de-France s'est considérablement renforcé au cours des dix dernières années, avec notamment le financement des tramways ou l'amélioration énergétique des logements », a rappelé Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

« Cette nouvelle opération permettra plus particulièrement de conjuguer deux priorités de la banque de l'Union européenne : la lutte contre le changement climatique – via l'aide à la rénovation de bâtiments publics – et le renforcement de la compétitivité des territoires, à travers l'éducation ».

« La Région s'est engagée, sous l'autorité de Valérie Pécresse, dans une mobilisation sans précédent au service de la réussite des jeunes Franciliens, avec une augmentation du budget consacré aux lycées de 90 % depuis 2016. Le prêt obtenu auprès de la BEI conforte cette orientation et s'inscrit dans la stratégie d'un financement régional 100 % vert et responsable » a, pour sa part, déclaré Paul Bérard, directeur général adjoint de la Région en charge des finances.