La bataille de Paris

L'UMP et les communistes sont parvenus à faire voter une série d’amendements qui a totalement désarticulé la nouvelle organisation de Paris et de l'Ile-de-France. Les centristes se sont abstenus. Trois d’entre eux ont même voté ces coupes claires. Exit le texte qui obligeait les départements de la petite couronne à constituer des intercommunalités couvrant tout leur territoire. Exit les articles qui prévoyaient la création d'une future métropole de Paris constituée de la ville, des intercommunalités de la petite couronne et d’une partie cde la grande couronne. Les pourfendeurs ont aujourd’hui conscience d’avoir évité la naissance d’un « nouveau monstre bureaucratique ». Pour Christian Favier, sénateur du groupe Communiste républicain et citoyen (CRC) "Des coopérations existent au sein de syndicats, pour les transports, les déchets... pourquoi tout chambouler ?". Selon le centriste Vincent Delahaye "La sagesse serait de retirer l'Ile-de-France du projet de loi et de donner aux élus le temps d'élaborer une vision". Le consensus paraît encore bien loin...