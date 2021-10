La Banque de France s'engage auprès des TPE

Présents dans les 96 départements métropolitains et prochainement dans ceux d'outre-mer, ces correspondants ont pour mission d'accompagner les Très Petites Entreprises (TPE*) dans leur développement, d'analyser la nature de leurs besoins et de les orienter vers les organismes compétents pour répondre au mieux à leur situation. Leur action est d'abord préventive.

« Toutes les TPE seront les bienvenues, y compris celles dont l'activité est en essor, mais qui ont besoin d'informations adaptées à leur croissance et à leur taille », avait souligné, François Villeroy de Galhau le 15 janvier dernier, lors du colloque sur le financement des TPE.

Le poids des TPE en France est important. Au nombre de 3 millions, elles représentent environ 20 % de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des entreprises en France et 20 % des salariés. Cependant, selon différentes enquêtes, le comportement de ces très petites entreprises montre, tant en termes de gestion que d'accès au crédit, que leur potentiel de développement reste important, sous réserve d'un accompagnement adapté.

Formés spécifiquement pour cette mission, les Correspondants TPE de la Banque de France seront ainsi à la disposition des chefs d'entreprise pour les orienter vers le service ou le réseau professionnel idoine quelle que soit leur problématique : création d'entreprise, financement, transmission, développement, gestion, analyse du secteur, prévention et traitement des difficultés. Pour mieux remplir leur mission, des contacts spécifiques ont été noués entre la Banque de France et les Chambres de Commerce et d'Industrie, Chambres de Métiers et de l'Artisanat, Centres de Gestion Agréés, organismes de financement (classiques et participatifs) et de cautionnement, assureurs crédit, fédérations patronales, experts-comptables, administrations publiques…

*TPE ou micro-entreprise : entreprise dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan est inférieur à 2 millions d'euros et le nombre de salariés inférieur à 10.