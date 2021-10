La Banque de France réunit des experts pour soutenir les dirigeants de TPE-PME

Pour ouvrir le bal, Bénédicte Roullier, cheffe du pôle Transformation numérique à la Direction générale des entreprises (DGE) représentante de France Num, présente le dispositif « diagnostic digital » mis en place depuis la crise Covid et entièrement pris en charge par France Num pour les commerçants et artisans (ainsi que les hôtels d'outre-mer).

S'appuyer sur le numérique

« On peut traiter 110 000 dossiers d'ici la fin mars et aujourd'hui il reste de la marge », assure-t-elle, enjoignant les dirigeants de TPE à y avoir recours car le numérique peut-être une superbe béquille en période pandémique.

« On va aussi proposer des programmes d'accompagnement-action dès le printemps avec des défis concrets à résoudre comme faire sa page sur un réseau social ou bien ouvrir son premier site d'e-commerce », ajoute l'intervenante en précisant qu'il faut que l'entreprise ai déjà une activité car ces dispositifs ne s'adressent pas aux créateurs mais aux dirigeants.

« L'e-commerce vient en appuis du commerce classique et est un relais puissant, un complément et un vecteur de croissance intéressant en période de crise », confirme Maurice Oms, correspondant national start-up à la Banque de France. « Selon la Fevad le chiffre d'affaires réalisé sur des places de marché a augmenté de 27 % en un an ce qui est un bilan très encourageant », précise-t-il en soulignant l'essor des market place. En outre, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) identifie les start-up, à l'instar de la licorne française Mirakl, qui s'adressent aux e-commerçants pour améliorer leur développement.

« On fait beaucoup de conseil sur la création d'e-shop en ce moment, ce qui demande de la promotion, de la mise en place de fichier-clients et tout un système de visibilité très fort qui prend à peu près entre 3 à 6 mois », ajoute Marie-Angélique Thiébault, responsable Transition numérique à la CCI Paris.

L'experte accompagne des entreprises dans leur digitalisation à travers le programme national de la CCI entièrement gratuit car pris en charge par France Num « qui permet de dresser des diagnostics digitaux pour les dirigeants intéressés par téléphone ou en rdv présentiel d'environs 1h30 ». « Aujourd'hui, nous travaillons sur le plan relance de la Région Ile-de-France sur deux axes ; par le biais de webinars, notamment sur le référencement, la fidélisation, le commercial ou encore les réseaux sociaux, et par le biais de formations en ligne prises en charge par la Région », explique l'intervenante.

Pas besoin de se lancer dans l'e-commerce pour bénéficier de conseils précieux afin d'utiliser la toile à bon escient. Marie-Angélique Thiébault en profite ainsi pour faire un focus sur le Chèque numérique pour les commerçants franciliens qui finance jusqu'à 1 500 euros de leurs dépenses de fonctionnement.

Prendre soin de soi

Après le versant économique, l'exposé convaincant de Marc Binnié, greffier du tribunal de commerce de Saintes et co-fondateur de l'Association Apesa, a mis en lumière le versant psychologique de l'impact de la crise.

Après avoir dédramatisé la faillite et l'échec entrepreneurial, il rappelle à tous la nécessité de prendre en charge la souffrance morale des dirigeants en difficulté. Ce greffier estime, à raison, que ne pas aider ces professionnels en détresse, seuls face aux tribunaux de commerce, peut être qualifié de non-assistance à personne en danger. Il fait ainsi le parallèle entre les défibrillateurs cardiaques en libre-service dans la rue et le dispositif Apesa qui a formé un grand réseau de sentinelles qui lancent des alertes et orientent vers des psychologues formés spécialisés dans l'écoute et le soutien de la souffrance morale aiguë.

Un dispositif en accès libre, confidentiel et totalement gratuit, désormais accessible par le biais du numéro vert 0 805 50 50. « Ce n'est pas si simple de demander à un entrepreneur s'il a des idées noires, il faut être formé », souligne-t-il en précisant que ces derniers n'ont pas de droits sociaux ni de médecine du travail et ont tous un rapport affectif à leur entreprise. « Ce sont les greffiers des tribunaux de commerce et les mandataires judiciaires qui déclenchent le plus d'alertes aujourd'hui grâce à leur proximité avec les entrepreneurs », précise-t-il en appelant à la vigilance en ces temps de crise qui augmentent les risques de suicides.