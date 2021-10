La 6e édition du Concours de Création d'Entreprise Eco-citoyenne

Le mercredi 18 juin à 17h à la Mairie du 10e ardt, à l'occasion de la Remise des Prix du Concours organisé par l'ESAM (European School of Advanced Management) et le CFA IGS (Pôle Apprentissage du Groupe IGS), avec le soutien des partenaires. Neuf finalistes dont trois lauréats se verront attribués des lots. Les meilleurs projets de création d'entreprise se verront attribuer un prix, à condition, qu'ils répondent au cahier des charges fixé par le jury du concours et qu'ils fassent écho à une ou plusieurs des trois catégories mentionnées ci-dessous : « Entreprise et Handicap » concerne tout projet porteur du critère de l'intégration ou du service aux personnes handicapées, « Entreprise et Environnement » englobe tout projet qui engage des actions sur le respect des normes environnementales, « Entreprise et Égalité des Chances » rassemble tout projet qui porte sur la diversité.