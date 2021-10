La 6e édition du Be a boss Tour, le forum national des femmes entrepreneurs, est lancée

Be a boss permet aux femmes de booster leur ambition entrepreneuriale, de nourrir leur réflexion, de développer leur réseau, d'échanger avec des rôles modèles et, de trouver un accompagnement ou des financements. Les journées seront marquées par des rencontres et des échanges entre entrepreneures, experts et professionnels de l'accompagnement de start-up. Toutes les femmes entrepreneures ou porteuses d'un projet sont invitées à participer à ce grand forum national et/ou à concourir aux Be a boss Awards.

L'édition 2020va parcourir six régions de la métropole et démarrera à Bordeaux le 11 février prochain avec l'intervention de la nouvelle marraine Cécile Larcebeau. Be a boss se rendra par la suite à Lyon le 18 mars, à Toulouse le 14 mai, à Marseille le 18 juin, à Paris le 25 juin (uniquement pour la phase de jury des Be a boss Awards), à Nantes le 30 juin pour finir par une grande journée de clôture à Paris le 17 septembre durant laquelle seront remis les Be a boss Awards et le prix « La femme Eentrepreneure de l'année ».

En 2019, Le Forum Be a boss avait réuni sur lors de sa tournée annuelle plus de 1 000 participantes et plus de 200 projets candidats aux Be a boss Awards.

Les Be a boss Awards récompenseront des startups innovantes, fondées ou co-fondées par une femme.

à chaque étape du Forum, plusieurs startups locales fondées par des femmes présenteront leur projet devant un jury composé d'experts, d'entrepreneur(e)s, d'investisseurs et d'institutionnels. Deux d'entre elles seront sélectionnées pour la finale du 17 septembre puis, trois des 12 finalistes seront récompensées.

Elles bénéficieront d'espaces publicitaires d'une valeur brute de 30 000€ à consommer dans les supports du groupe Reworld Media (partenaire media fondateur), et d'un accès premium à l'un des dispositifs de Bpifrance Financement.

Be a boss offre chaque année une large visibilité aux start-up féminines parmi les plus innovantes. Organisé par le magazine Chef d'Entreprise, l'évènement bénéficie du soutien de partenaires très engagés auprès de l'entrepreneuriat féminin et est organisé en partenariat avec, entre autre, BNP Paribas, Maaf Pro, l'Inpi ou encore Reworld Media.