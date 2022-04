La 39e édition du festival Banlieues bleues jusqu’au 22 avril

Pour Stéphane Troussel, le président du Conseil départemental, Banlieues Bleues est avant tout un festival « qui accueille des artistes qui n’ont pas leur place ailleurs ». Éclectiques, hors du commun, ils sont des dizaines à se produire sur les différentes scènes musicales de l’événement, situées dans une douzaine de ville du département. Parmi les têtes d’affiches, l’Andalou Nino de Elche, qui a ouvert la programmation, l’Argentin Melingo, le pianiste Harold Lopez-Nussa, le rappeur Rocé... Au total, 40 concerts sont au programme des 25 soirées du festival, formant des propositions diverses et variées pour conquérir le plus grand public. « La définition des champs esthétiques du festival reste floue », explique Xavier Lemettre, son président. Pour le coup, avec les dizaines d’artistes présents sur cette 39e édition, on peut dire que l’originalité et la créativité sont sur le devant de la scène Séquano-Dionysienne.