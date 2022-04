La 18ème édition de la Nuit européenne des musées approche

Pour cette édition 2022 de la Nuit européenne des musées, un programme décalé et festif attend le public de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Ce sera l’occasion de côtoyer, par exemple, des voyageurs du temps en tenues d’époques au château de Champs-sur-Marne en Seine-et-Marne ou de découvrir, à la lumière des bougies, les galeries du musée des Merveilles de Tende dans les Alpes-Maritimes. Au musée Edgar-Clerc, en Guadeloupe, tous les sens seront mis en éveil avec l’aide d’un conteur et de musiciens.

Particularité de la soirée

Les visiteurs auront également la chance de profiter de lieux récemment rouverts comme le musée de Cluny au cœur de Paris, après 20 mois de fermeture pour travaux. Une collection prestigieuse qui illustre la diversité des productions artistiques du Moyen Âge y attend les visiteurs. Cette année encore, dans le cadre de l’opération « La classe, l'œuvre ! », les enfants deviendront des passeurs de culture auprès du grand public, le temps d’une soirée comme au musée Narbo Via de Narbonne dans l’Aude, où les visiteurs nocturnes profiteront d’installations plastiques, de lectures et de projections. Les élèves de CM2 de l’école Sophie Barat à Châtenay-Malabry présenteront avec de grandes marionnettes le décor de Charles Le Brun sous la coupole du pavillon de l’Aurore au musée du Domaine départemental de Sceaux dans les Hauts-de-Seine.

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture et notamment les Directions régionales des affaires culturelles (Drac). Elle bénéficie du patronage de l’Unesco, du Conseil de l’Europe, d’ICOM France, de nombreux partenariats institutionnels (Ratp, Ffsam, Paris Musées, Phenix Digital, Insert) et de médias tels que France Télévisions, Radio France, Arte, TV5 Monde, France Media Monde, Le Figaro, Technikart, 20 minutes, Gulli, Beaux-Arts et Toute l’Histoire.