La 14e Bourse d’Excellence Clifford Chance | Ecole de droit de Sciences Po décernée à Octavie Jacquet

Attribuée selon des critères académiques et sociaux, cette bourse d'un montant de 15 000 euros distribués sur 2 ans a pour but de soutenir un étudiant de première année de l'un des masters de l'Ecole de droit de Sciences Po, se destinant à la profession d'avocat.

Cette année, la bourse a été attribuée à Octavie Jacquet, étudiante de nationalité française et actuellement en 1ère année du master Droit économique à l'Ecole de droit de Sciences Po.

« Je souhaite vivement remercier le cabinet Clifford Chance ainsi que l’Ecole de droit de Sciences Po pour cette très belle opportunité, qui me permettra d’accomplir mon projet académique et de construire mon projet professionnel en toute sérénité. Consciente des nombreux enjeux qui recoupent la sphère juridique et la société globalisée, je suis très reconnaissante de recevoir le soutien d’un cabinet tourné vers le monde et au rôle décisif, dont l’intérêt accru pour l’égalité, le développement durable et l’engagement social fait écho au mien. J’espère ainsi pouvoir à l’avenir amener ma contribution à la communauté juridique face aux nombreux défis auxquels elle fera face », a déclaré Octavie Jacquet.