La 12e édition du Forum Europe de la CCI de Paris consacrée à l’espace numérique

Pour la 12e édition du Forum Europe organisé par la CCI Paris Île-de-France et l’équipe francilienne d’Entreprise Europe network, les professionnels auront le loisir de se pencher sur l’impact qu’ont les nouveaux textes européens sur leurs activités numériques et sur la cybersécurité, afin de protéger au mieux leur entreprise.

Les deux nouveaux textes européens sur lesquels la table ronde revient ne sont autre que le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA) qui permettent de mieux contrôler les géants du numérique, dont les Gafam, au sein de l’Europe. C’est un axe majeur soutenu par l’Union européenne afin de renforcer la compétitivité des entreprises sur le marché européen, tout en régulant les plus grosses plateformes de ce marché. Ces deux nouveaux projets législatifs permettront ainsi de créer un nouveau cadre de régulation durable et l’accompagnement des entreprises, comme des citoyens dans la transition numérique. L'événement portera donc sur la façon dont ces textes impactent les entreprises. Les professionnels présents pourront bénéficier de conseils d’experts afin de se protéger des cyberattaques.

Informations pratiques : inscription gratuite via www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/international/forum-europe , lundi 16 mai, de 9h30 à 13h30, 27 avenue de Friedland