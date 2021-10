La 10e édition du Campus AFJE se fera à distance et en digital

La 10e édition du Campus AJFE se tiendra les 25, 26 et 27 novembre prochain, et, nouveauté de cette année, en ligne, sur une plateforme simple d'utilisation et sécurisée.

Des réponses à des problématiques quotidiennes concrètes

Depuis sa création, le Campus AFJE tente, par le biais de ses formations, de répondre de manière concrète aux problématiques de la profession. Au regard du contexte sanitaire et économique tout particulier qu'ils ont traversé, ces problématiques ont évolué et les enjeux auxquels sont confrontés les chefs d'entreprises sont inédits.

C'est ainsi que l'édition 2020 de CAMPUS AFJE ciblera ses formations pour vers l'aide au rebond des activités, au tournant digital ainsi qu'au rétablissement des relations contractuelles mises à l'épreuve de la crise sanitaire.

Organisation

Les participants bénéficieront de vingt sessions de formation au choix, afin de composer un parcours entièrement personnalisé, grâce à quatre forfaits différents. Ils pourront ainsi suivre de 2 à 8 sessions, en direct ou en différé, selon leurs préférences.

Les formations, organisées sous forme d'ateliers interactifs, ont vocation à s'adapter et à répondre aux attentes des juristes d'entreprise et à l'évolution de leur profession.

Ainsi, le Campus sera l'occasion de se former et d'échanger avec des intervenants de haut niveau, qu'ils soient directeurs juridiques, secrétaires généraux, professeurs ou encore avocats.

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site de l'AFJE.