L’usine de Choisy-le-Roi ouverte pour les Journées du Patrimoine

Avec une production quotidienne moyenne 302 000 m3 d'eau produite et alimentant 1,6 million d'habitants du sud de la banlieue parisienne, l’usine de Choisy-le-Roi est l'une des plus grandes usines d'eau potable d’Europe. Gérée par le Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif) et construite à la fin du XIXème siècle, elle est restée à la pointe des technologies grâce à de nombreuses modernisations. Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, plusieurs visites guidées du bâtiment seront proposées.

Informations pratiques : visites d’une heure, départs à 9h30, 10h30 et 11h30. Inscription préalable avec copie de papier d’identité pour chaque participant : en mairie (place Gabriel Péri), par mail à archives@choisyleroi.fr ou par téléphone au 01 48 92 41 36. Rendez-vous à l’entrée de l’usine au 28, avenue Guynemer.