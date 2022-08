L’Urban week revient à La Défense

L’événement, organisé par Paris La Défense, en partenariat avec le Département promet une riche programmation, adaptée à l’ensemble des publics. Le programme commence fort avec la soirée d’inauguration du 14 septembre, dès 18h pour le concert Pernod Ricard live music et le DJ set. Côté art urbain, 14 artistes français et internationaux, dont Agrume, David Bruce, Add Fuel ou Quentin DMR interviendront, à la fois en live et avec des installations participatives. La part belle sera aussi faite aux sports urbains, avec des initiations de hockey sur gazon, des tournois inter-entreprises de foot et de basket ou encore, la célèbre roller dance party, le 18 septembre après-midi. Un espace de glisse et un espace dédié à la pratique du street workout seront aussi disponibles, dans le cadre de l’Urban Week. Battles de danses sont également au programme, d’autant que la soirée Tap Water Jam, le jeudi 15 septembre, propose une session de danses ouverte à tous.

La scène principale accueillera l’ensemble des concerts, des DJ sets, mais aussi le karaoké et blind test de Mouv’, le dimanche 18 septembre dès 15h30. Hors des scènes, ce festival est vraiment pensé comme un lieu de vie, en y ajoutant aussi un marché de créateurs. Côté restauration, l’Urban Week mise sur les cuisines du monde, avec un food court qui proposera de la cuisine grecque, taïwanaise, italienne, américaine, etc.

Informations pratiques : du 14 au 18 septembre, de 11h30 à 22h, jusqu’à minuit le jeudi et 19h le dimanche.