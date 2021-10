L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lance son premier MOOC

Ce cours en ligne ouvert à tous aborde les principales règles juridiques relatives à la constitution et au fonctionnement des sociétés. Il vise à donner une connaissance de ces règles et de leur application. Il aidera les participants à assurer le suivi juridique d’une entreprise et à répondre aux questions juridiques liées à son fonctionnement.

Seront étudiées dans ce MOOC les règles régissant le fonctionnement des principales structures juridiques des entreprises : société à responsabilité limitée (SARL/EURL), société par actions simplifiée (SAS/SASU), société anonyme (SA) et société civile.

Il s’adresse à un public très large. Une personne dépourvue de connaissances juridiques, un entrepreneur ou un futur créateur d’entreprise, pourra, en suivant ce cours, acquérir les bases du droit des sociétés. Un lycéen bénéficiera d’une première expérience des études de droit. Un juriste, de l’étudiant en droit débutant au professionnel expérimenté, avocat, notaire, magistrat, juriste d’entreprise, etc., pourra approfondir des thématiques qu'il connaît déjà.

Concrètement, la formation comprend :

- des vidéos avec des interventions de professeurs et de professionnels;

- des documents complémentaires issus d’ouvrages et de sites juridiques;

- des plateaux TV hebdomadaires en direct, permettant des échanges entre formateurs et participants;

- un forum de discussion et le recours aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin, etc) pour échanger et discuter;

- des évaluations, tout au long du MOOC et à la fin, donneront lieu à la délivrance d’une attestation de réussite.

Ce cours est consacré au droit français, mais il est exploitable par des communautés d’apprenants de tous les pays francophones.

Les inscriptions sont ouvertes : www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/Paris1/16001/Trimestre_2_2014/about

Démarrage de la formation : le 30 avril 2014.