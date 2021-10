L'université de Nîmes ouvre un diplôme en Justice prédictive

L'université de Nîmes ouvre un huitième Diplôme d'Université intitulé « Justice prédictive et Legal Tech »

en partenariat avec la start-up parisienne Predictice. Cette formation, première en France, vient compléter l'offre de formation des juristes pour répondre à la mutation technologique de la profession.

Les candidats recevront une formation à la fois théorique et pratiques, en abordant des thèmes comme les techniques de machine learning en droit, l'open data et le big data des données judiciaires, la robotisation des contrats, les outils prédictifs appliqués au droit, les impacts éthiques et économiques de la justice prédictive sur le service public de la justice, les évolutions du monde de l'assurance, ou encore la protection des biens numériques.

La formation, d'une durée de 40 heures, est destinée aux professionnels (avocats, juristes d'entreprise) et aux étudiants de niveau Master ou Doctorat. Elle se déroulera à Paris, au mois de juin 2019. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 avril et la sélection s'effectuera sur dossier.