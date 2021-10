L'unité du Conseil national des barreaux mise à mal

« La Chancellerie est en train d'agiter un chiffon rouge vers lequel nous fonçons tête baissée. Et en tauromachie, chère à notre ministre, il vaut mieux faire une “vuelta” que se retrouver face au taureau », lance le bâtonnier de Paris, Olivier Cousi, filant la métaphore taurine pour dénoncer la réaction de certains élus du CNB.

En effet, la posture d'une partie des avocats de l'assemblée, très hostile, ne fait pas avancer les débats. Pire, elle les suspend à plusieurs reprises. Cette attitude très peu constructive ne change rien au fait que le projet de loi poursuivra son chemin et sera certainement voté, avec ou sans la participation du Barreau.

Timing explosif

« Le ministre de la Justice nous impose que nous nous saisissions de la question d'avocat en entreprise. Nous nous accordons pour dire que c'est le plus mauvais moment pour mettre cette question sur la table », lance Jérôme Gavaudan, le nouveau président du CNB, dès l'introduction de l'AG.

Complétant l'image dépeinte par le bâtonnier de Paris, un membre de l'AG ajoute qu'il s'agit plutôt d'une partie de tennis et qu'« il faut absolument renvoyer la balle pour bien leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas jouer sur les éventuelles fissures de notre profession ».

Le timing de la Chancellerie qui, du jour au lendemain, a soumis au CNB une kyrielle de textes à étudier rapidement – puisque leur présentation en Conseil des ministres est prévue courant février ou mars pour un vote par le Parlement en mai ou juin –, semble s'inscrire dans une stratégie gouvernementale éprouvée.

Conciliabule entre les membres du Bureau du CNB pendant une des suspensions de séance. © A.P.

Si la grande majorité des élus estime que la méthode et le timing de la Chancellerie sont regrettables, seule une partie d'entre eux est prête à en débattre. Le CNB se retrouve alors dans une énième guerre interne, entre les partisans de la politique de la chaise vide et de l'opposition ferme d'un côté, et, de l'autre, ceux mobilisés pour s'emparer des propositions du Gouvernement et en discuter.

Débats laborieux et hostiles à la réforme

« On le sait, ce projet de loi, ficelé sur une fenêtre parlementaire très courte, est décidé par la Direction des affaires civiles et du Sceau, qui n'a absolument pas envie de nous écouter », déclare haut et fort Laurence Roques, ex-présidente du Syndicat des avocats de France (SAF), leader du premier camp composé également de membres de la Conférence des bâtonniers et de la FNUJA.

« L'avocat en entreprise est un cheval de Troie qui va permettre de démanteler ensuite le secret professionnel », alerte-t-elle ensuite, en soulignant la nécessité de participer aux débats sur ce point essentiel. Marie-Aimée Peyron, membre du bureau du CNB après avoir été à la tête du Barreau de Paris, est d'accord car « les avocats n'ont pas toutes les cartes en mains » puisque l'article 66-1 modifié, au cœur du dispositif, n'a pas été transmis.

« Contestons la méthode et demandons à avoir l'intégralité du texte, mais par pitié, mettons-nous au travail », s'exclame l'ancien bâtonnier de Paris Marie-Aimée Peyron pour calmer l'assemblée.

« Je n'ai pas mis mon gilet pare-balles ce matin. Je suis venue en paix », plaisante Nathalie Attias, présidente de l'ACE Paris, pro-avocat en entreprise, avant de rappeler plus généralement l'importance de l'enjeu d'une réforme de la profession qui n'est généralement votée que tous les 20 ans.

« Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. On nous attend. On ne doit pas avoir un discours fermé pour rester maître de notre avenir », indique Catheline Modat, présidente de la FNUJA, le syndicat des jeunes avocats qui, comme le représentant du SAF le bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis Amine Ghenim, ne souhaite pas se faire imposer une réforme et « veut déterminer son avenir seul » sans « subir » les propositions de textes qu'il qualifie de « torchon ». « On nous regarde. Nous voyons bien le piège », confirme Jérôme Gavaudan.

Vote de deux motions d'urgence

Après avoir d'abord décidé de voter pour la rédaction de deux motions discutées dans la matinée contre le projet de réforme de la profession, les membres du CNB passent au vote.

D'abord, ils débattent sur la motion consacrant le fait que le Barreau souhaite suivre son propre calendrier de réforme, issue d'une concertation loyale, pour avoir une vision globale et pouvoir bien apprécier chacun des textes proposés par la Chancellerie.

Cette motion adoptée par 100 % des élus consacre notamment le fait que le CNB « refuse de statuer dans l'urgence » et « entend être force de propositions », en s'opposant à certaines mesures ou en faisant des propositions complémentaires et substantielles « dans un délai raisonnable de réflexion ».

La seconde motion discutée par l'AG, contre l'avocat salarié en entreprise, pose davantage de problèmes et rouvre d'anciennes plaies (lire encadré).

Cette seconde motion discutée « dénonce l'atteinte inacceptable que le projet communiqué porterait à l'indépendance de l'avocat et à son secret professionnel » et « s'oppose à la création, même à titre expérimental, d'un statut de d'avocat salarié en entreprise tel que préconisé dans cet avant-projet ».

Après plus d'une heure de débats, elle est finalement adoptée avec 71,23 % des votes pour malgré l'opposition des élus de l'ACE et des élus du barreau de Paris.