L'Union européenne engagée dans la lutte contre la discrimination raciale

La Convention mise en place par les Nations Unies le 4 janvier 1969 constituait à l'époque un facteur de prise de conscience tant auprès des citoyens que sur le plan international. De nombreux pays ont ainsi adopté des lois et des politiques en matière de prévention et d'éradication de la discrimination raciale, comme c'est le cas pour l'Union européenne et ses États membres, qui ont mis en place une législation et des politiques rigoureuses.

Malgré ces progrès, les victimes de harcèlement racial et de discours de haine restent encore trop nombreuses, qu'ils concernent les origines ethniques, la couleur de peau ou la religion. Cela est toujours le cas dans de nombreux endroits du monde, y compris au sein de l'Union européenne.

Une lutte internationale

L'UE déclare poursuivre sa lutte contre toute forme ou manifestation de discrimination et de haine raciales, et fera en sorte de mobiliser tous les moyens nécessaires pour que la diversité soit respectée. Dans le cadre de son action extérieure, elle poursuivra la coopération avec les pays partenaires, les représentants de la société civile, des organisations internationales et régionales, pour promouvoir la non-discrimination, l'inclusion sociale et l'égalité pour tous, ainsi que le respect universel de l'interdiction de la discrimination raciale.

Pour cela, elle invite tous les pays qui n'ont pas encore accepté les procédures de plainte individuelle à le faire dès que possible. Les progrès dans la mise en œuvre de la Convention vont également de pair avec le suivi des engagements internationaux dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Elle prévoit également d'apporter systématiquement son soutien aux mécanismes de l'ONU mis en place après la Conférence mondiale contre le racisme en 2001, et en demeurera le plus grand contributeur volontaire au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), qui remplit une mission importante dans la lutte contre le racisme et la xénophobie.

Face à la discrimination raciale sur le territoire européen

Au niveau régional, elle collaborera avec le Conseil de l'Europe à l'intégration des Roms afin d'encourager leur participation active dans les processus décisionnels. Elle continuera également d'investir sur le terrain dans le cadre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, en investissant plus de 206 millions d'euros destinés aux organisations de la société civile luttant contre la discrimination sous toutes ses formes, partout dans le monde.

« Les orientations de l'UE dans le domaine des droits de l'homme relatives à la non-discrimination dans l'action extérieure, adoptées récemment, confirment que cette question constitue une priorité pour l'UE et que nous sommes déterminés à jouer un rôle de premier plan en matière de non-discrimination, grâce aux politiques que nous menons tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il s'agit là d'un devoir politique pour toutes les institutions, mais aussi et avant tout d'un défi culturel, que nous ne pouvons réussir qu'ensemble. » a conclu la haute-représentante la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale à l'échelle européenne.