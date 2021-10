L'UJA de Paris lance son Lab en parlant engagement citoyen

Le syndicat professionnel apolitique vient de créer son think tank pour permettre aux jeunes avocats, qui partagent de nombreux points communs mais interagissent peu, d'échanger avec des acteurs du monde du droit sur des sujets d'actualité.

« L'objectif est de discuter de thématiques sociales d'actualité qui nous intéressent et touche notre profession », selon Frédéric Perrin, président de l'UJA de Paris.

La jeunesse française est-elle moins engagée qu'avant ? C'est sur cette problématique que le Lab UJA a décidé d'ouvrir les débats en réunissant un panel original de trois intervenants d'horizons très divers : une parlementaire, un militaire et un entrepreneur engagé.

Pour Frédéric Perrin, les jeunes s'engagent toujours mais de façon différente, davantage dans les milieux associatifs (social, artistique, humanitaire) que politiques. Si la forme de l'engagement diffère, il subsiste et est même parfois plus fort qu'auparavant. En témoigne l'exemple de la marche pour le climat initiée par la jeune Greta Thunberg.

L'engagement se cultive

La parlementaire Liliana Tanguy ne partage pas non plus l'idée selon laquelle les jeunes s'engagent moins qu'avant. Toutefois, ils sont, selon elle, moins engagés dans un esprit collectif et « sont trop consuméristes, ce qui pose problème ». Elle constate aussi une crise du bénévolat en province, faute de moyens et d'opportunités. Il faut donc travailler à lever ces freins à l'engagement.

« La transmission de l'engagement n'est pas une évidence, il faut vraiment que ça se cultive », explique-t-elle, mettant en avant la nécessité de l'enseigner très tôt. D'origine yougoslave, la députée LREM a fait partie des jeunesses socialistes : « à ce moment-là s'est forgé mon esprit citoyen ».

« L'éducation populaire doit être enseignée dès le plus jeune âge, c'est ce qu'on essaie de faire avec le Service national universel (lire encadré) à partir de la troisième », assure la députée.

« L'engagement est une notion de parcours et vient des rencontres », pour le commandant Christophe Cazorla, chargé de mission Rayonnement et coordinateur zonal DSNJ au cabinet du Gouverneur militaire de Paris.

Premier événement du Lab UJA à la Maison du barreau. © A.P.

Entré dans l'Armée un peu par hasard pendant ses études d'histoire, Christophe Cazorla a été reçu en école d'officiers de réserve alors qu'il essayait d'échapper à son service militaire. Il « découvre alors le milieu particulier de la défense » et prend « goût à l'engagement dans l'Armée ».

L'importance du collectif

Après avoir longuement exercé dans le service historique de la défense, ce dernier gère aujourd'hui la réserve citoyenne. Pour lui, l'engagement est une notion individuelle mais aussi collective car il faut réussir à proposer des projets intéressants qui fédèrent.

Comme le président de l'UJA de Paris, Julien Leclercq, président de la fédération Entreprendre pour Apprendre, porte un regard plutôt optimiste sur l'engagement des jeunes.

« Je pense qu'on a le devoir de transmettre », insiste Julien Leclercq, président de la fédération Entreprendre pour Apprendre.

Déplorant le French bashing ambiant, l'entrepreneur est convaincu « qu'on a gagné au tirage » et que la France favorise la quête de sens permanente « très présente chez les jeunes ».

Prenant le parcours du célèbre chef Thierry Marx en exemple, l'entrepreneur est convaincu que l'éveil à la curiosité est un devoir, et présente la fondation avec son programme phare « la mini-entreprise », projet pédagogique mis en place dans les collèges, les écoles de la deuxième chance, les prisons...

« Il faut lutter contre l'isolement et ouvrir le champ des possibles aux jeunes », proclame-t-il, devant des jeunes avocats intéressés par ce dispositif.