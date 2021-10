L'UIA lance son nouveau site internet

Experte, professionnalisante, engagée, l'UIA a été créée en 1927 et rassemble aujourd'hui plus de deux millions d'avocats au travers de ses membres à titre individuel ou collectif (barreaux, fédérations, associations) répartis dans 110 pays.

91 ans, mais plus que jamais décidée à rester jeune et dynamique, l'UIA fait évoluer ses outils de communication digitale et lance à cette occasion son nouveau site internet, disponible dans ses trois langues de travail (anglais, espagnol, et français).

Dans le souci constant de renforcer l'information de ses membres sur l'actualité juridique, de favoriser le développement professionnel, enfin, de bâtir un réseau mondial pour défendre l'Etat de droit, l'indépendance et la liberté des avocats, de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées et le site internet de l'UIA devient :

- un site ressource : la bibliothèque des praticiens du droit présente les travaux scientifiques des membres ;

- un espace de travail partagé pour l'avancement du droit : des espaces spécifiques sont consacrés aux activités des 43 commissions et des 28 comités nationaux ;

- un annuaire mondial des membres permettant d'identifier rapidement leurs confrères par localité, spécialité, langue parlée, etc.

Pour consulter le nouveau site internet : www.uianet.org/fr