L’UIA et l’AIJA condamnent l’invasion de l’Ukraine par la Russie

"Cette attaque armée contre l'Ukraine viole l'État de droit, le droit international public et les nombreux accords auxquels la Fédération de Russie est soumise par le biais de conventions et de traités internationaux, qui reconnaissent tous la souveraineté des États et protègent les droits et libertés fondamentaux des êtres humains, en particulier des populations civiles, que nous même, en tant qu'associations internationales d’avocats, avons pour objectif de protéger.

En ignorant toutes les tentatives diplomatiques de médiation internationale pour éviter cette grave crise qui fera certainement un grand nombre de victimes et entraînera une catastrophe humanitaire de grande ampleur, la Fédération de Russie risque de provoquer une dangereuse instabilité dans le monde, ce qui est inacceptable.

Dans ces circonstances, nous demandons instamment à la Fédération de Russie de faire respecter l'État de droit et de respecter les conventions, traités, accords et principes internationaux qu'elle a précédemment ratifiés et auxquels elle a précédemment accepté d'être liée.

Nous demandons en outre à la Fédération de Russie de reconsidérer sa position, de cesser immédiatement toutes les hostilités et d'ordonner le retrait pacifique de ses troupes du territoire souverain de l'État d'Ukraine, rendant ainsi au Monde la paix dans laquelle tous les êtres humains souhaitent vivre.

Nous apportons notre plein soutien à l'ensemble de la population civile ukrainienne, en particulier à ceux qui se trouvent dans les zones envahies où se déroule actuellement l’agression militaire russe. Nous exprimons également, en ces moments terribles, notre soutien inconditionnel à tous les membres du Barreau ukrainien, aux membres individuels de nos organisations, à leurs familles et à leurs amis, en souhaitant de toutes nos forces que la barbarie et le désastre qu'engendre toujours un conflit armé cessent immédiatement, évitant ainsi plus de souffrances que celles déjà causées et que l'on revienne à la normalité et à une nécessaire concertation.

En tant qu'associations engagées activement depuis de nombreuses années dans la rencontre de professionnels du droit de différents pays, dont l'Ukraine et la Russie, nous demandons instamment que la violence cède la place au dialogue, l'agressivité au calme, le conflit à la diplomatie, pour défendre l'État de droit et les valeurs et droits fondamentaux, que nous protégeons tous et qui sont aujourd'hui gravement menacés."

La communauté internationale des avocats est aux côtés de la nation ukrainienne !