« L'R de jeux » fait florès à la République

La ludothèque saisonnière installée Place de la République a attiré quelque 1 500 familles depuis son ouverture. Les prêts de jeux ont été les plus importants pendant le week-end du 14 juillet avec 408 visites et 386 prêts. « L’ R de jeux » participe ainsi au renforcement du lien social en permettant aux adultes, enfants et adolescents de se rassembler et d’échanger autour du jeu. Quatre types de jeux sont proposés : les jeux d'exercice (trottinettes, etc.) pour jouer à l'extérieur, les jeux symboliques (dînettes, petites voitures, etc.), les jeux d'assemblage (jeux de construction, jeux manuels...) et les jeux de société, les plus demandés L’R de jeux s’est également imposée comme un lieu de rendez-vous, pour manger et discuter.