L'ouverture des candidatures du programme

Pour répondre spécifiquement à la problématique des TPE en croissance, à savoir renforcer leurs fonds propres pour financer de nouveaux projets et les besoins immatériels non couverts par les banques, Initiative Ile-de-France a conçu le programme “Croissance Initiative” CCI, en partenariat avec la CCI Paris Ile-de-France, la Caisse des dépôts et la Banque populaire Rives de Paris.

Le programme a vocation à accompagner le chef d'entreprise dans la réussite de son projet de croissance (développement commercial, croissance externe, diversification d'activité, investissement matériel et immatériel, ouverture à un nouveau marché, développement à l'international, etc.) et accélérer le développement de son entreprise.

Le programme Croissance Initiative CCI s'adresse à tous les dirigeants dont l'entreprise, implantée en Ile-de-France et âgée de moins de sept ans, est profitable. Pour être éligible au programme, le projet de croissance doit être assorti de création d'emplois. L'entreprise doit disposer d'au moins un bilan d'activité.

Le programme “Croissance Initiative CCI” est une offre de financement couplée à des services d'accompagnement spécifiques permettant au dirigeant d'être dans les meilleures conditions pour optimiser l'effet de levier lié à l'augmentation des fonds propres de son entreprise.

En intégrant le programme Croissance Initiative CCI, les entrepreneurs franciliens bénéficient d'une analyse de la faisabilité de leur projet de croissance (stratégie commerciale, moyens humains et matériel et besoin de financement...), d'un financement sous forme de prêt d'honneur à taux zéro pouvant aller jusqu'à 75 000 euros, d'un suivi de l'évolution du projet et d'une mise en réseau.

Les entreprises intéressées peuvent candidater jusqu'au 15 juin en se rendant sur www.initiative-iledefrance.fr.