L'Oréal repense les laboratoires du futur à Chevilly-Larue

Ce bâtiment dédié aux équipes de recherche en soins visage et corps, hygiène, et parfums, abrite 140 postes de travail sur 4 600 m². Il vient compléter un dispositif de huit centres de recherche en France et 21 dans le monde avec 3 993 collaborateurs dédiés à la recherche en 2018.

Pour Philippe Touzan, directeur international du portefeuille de projets et de l'Open Innovation qui a conduit le projet « la flexibilité de l'espace de travail est devenue un élément déterminant dans la conception des laboratoires pour favoriser la créativité des équipes multidisciplinaires en mode projet. »

L'Oréal a donc développé son propre concept de laboratoire flexible au fil de l'installation de ses différents centres de recherche à travers le monde : espaces de travail organisés en plateaux, paillasses modulables et polyvalentes, mobilité des équipements, réagencement en moins d'une heure.