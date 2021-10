L'Ordre national des experts-comptables s'engage pour la relance de l'économie par l'emploi

Les experts-comptables s'engagent pour les jeunes. Lionel Canesi, président de l'Ordre national des experts-comptables a signé mardi 25 mai une convention de partenariat #1jeune1solution avec Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l'Emploi et à l'Engagement des entreprises.

© DR - Lionel Canesi (CSOEC), Elisabeth Borne (Travail) et Thibaut Guilluy (Emploi).