L'Ordre innovant et interactif au 76e Congrès des experts-comptables

En plus d'être présent pour accueillir les confrères et partenaires sur le stand du Conseil supérieur pendant toute la durée du congrès, comme à son habitude, l'Ordre mettra en place une « Start zone » qui présentera 8 solutions ou services du futurs issus des incubateurs de la profession, ainsi qu'une « Conférence room » qui diffusera les replays des ateliers les plus plébiscités.

Deux nouvelles animations feront aussi leur apparition. Le « Studio Fuz'Expert » sera un lieu d'interviews, d'échanges et de débats en direct où se succèderont notamment les grands témoins du congrès et les intervenants des grandes conférences. Véritable espace témoin, le « Cabinet de demain » présentera quant à lui les dernières tendances, outils et bonnes pratiques pour améliorer la qualité de vie au travail, tout en garantissant l'efficience des collaborateurs.