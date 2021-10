"L'Ordre doit accompagner les experts-comptables dans la mise en valeur de leurs compétences"

Charles-René Tandé est président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables. A ce titre, c'est lui qui a insufflé la dynamique du 73e Congrès de Clermont-Ferrand, au côté de Jean Bouquot, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Cette année, c'est la loi PACTE qui va faire agir et réagir. Charles-René Tandé trace les grandes lignes de ce grand rassemblement des professionnels du chiffre et les défis qui attendent les deux professions dans les mois et les années qui viennent.

