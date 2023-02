L’Ordre des experts-comptables lance un appel à réactiver d’urgence infogreffe.fr

« Compte tenu des dysfonctionnements du Guichet Unique, la procédure de secours prévue par l’arrêté du 28 décembre 2022 a été visiblement activée. Elle permet en cas d'indisponibilité du guichet entreprises de déposer auprès des CFE, des CCI, des chambres des métiers, d’agriculture, des greffes de tribunaux de commerce, des Urssaf… chacune dans leur ancien périmètre, les actes de modification et de cessation d’activité.

S’agissant plus particulièrement d’ Infogreffe, cette procédure dérogatoire s'applique uniquement aux démarches suivantes :

les modifications des entreprises de l'ancien périmètre CFE (sociétés civiles, sociétés d'exercice libéral, GIE, agents commerciaux…) ;

les radiations des entreprises de l'ancien périmètre CFE (sociétés civiles, sociétés d'exercice libéral, GIE, agents commerciaux…) ;

les dépôts d'actes "isolés" (non liés à une formalité déclarative au RCS) ;

les déclarations de bénéficiaires effectifs "isolées".

Ces formalités peuvent être adressées par les entreprises ou leurs mandataires soit par voie papier soit via infogreffe.fr

Si ces procédures de secours évitent un blocage plus important de la vie juridique et économique des entreprises et des travaux des cabinets d’expertise comptable, elles restent lourdes à mettre en œuvre en raison :

d’un retour au traitement papier alors que nos cabinets d’expertise comptable sont désormais organisés pour un traitement dématérialisé de ces formalités ;

de la multiplication des interlocuteurs et de la mouvance de ces procédures pour mener à bien nos diligences.

Afin de ne plus pénaliser les entreprises et leurs mandataires dans une période économique par ailleurs difficile, je demande instamment aux Pouvoirs publics et à Bruno Le Maire un retour à l’utilisation du portail infogreffe.fr et ce jusqu’à ce que le Guichet unique soit pleinement opérationnel. »